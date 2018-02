Prima medaglia olimpica per la Svizzera

Bisogna ammetterlo: il Canada è troppo forte. Il duo svizzero formato da Jenny Perret e Martin Rios deve accontentarsi, si fa per dire, della medaglia d’argento nel curling doppio misto alle Olimpiadi di PyeongChang. Un podio d’oro mancato per i campioni del mondo in carica contro un Canada che si è imposto con un punteggio finale di 10-3.

Una partita cominciata in equilibrio, ma nel terzo end i canadesi i canadesi hanno piazzato il 3-0, mandando in confusione la coppia elvetica. Da lì il declino rossocrociato, con i nordamericani che hanno confermato il loro status di grandi favoriti. Peccato, certo, ma i numeri in fatto di medaglie olimpiche sono comunque positivi: la prima per la Svizzera a queste olimpiadi sud coreane, la sesta nella storia olimpica del curling svizzero in 20 anni.

(Red/Ats)