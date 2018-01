Feuz conquista la discesa di Wengen

Nulla da fare per i suoi avversari: la discesa libera di Wengen è dello svizzero Beat Feuz, campione del mondo in carica. Sceso con il pettorale numero 1, nessun altro è riuscito a fare meglio di lui e dei suoi 2:26.50. Per lui si tratta del terzo podio stagionale in questa disciplina.

Sul podio insieme a Feuz sono saliti il norvegese Aksel Svindal (+0.18) e l'austriaco Matthias Mayer (+0.67).

Tra gli altri rossocrociati, il migliore è stato Gilles Roulin, giunto 14esimo a +2.00.

(Red)