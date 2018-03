Holdener a un soffio dal podio

Wendy Holdener ce l’aveva quasi fatta! In testa grazie a una prima vittoria nello slalom, la svittese si è piazzata seconda a Ofterschwang, battuta d’un soffio -9 centesimi- da Mikaela Shiffrin.

Già vittoriosa in due combinate e uno slalom parallelo in Coppa del mondo, Wendy Holdener aspira sempre, e comunque, a un successo in un “vero” slalom. Questo non sarà però possibile neanche questa volta, dal momento che la sciatrice di Unteiberg ha conquistato 15 podi nella disciplina, ma senza alcun oro.

(Red/Ats)