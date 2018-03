Nulla da fare per Lara Gut

La sciatrice ticinese è uscita di pista nella gara conclusiva di Super G alle Finali di Coppa del Mondo ad Are; il globo di cristallo di specialità va quindi a Tina Weirather.

Nella gara conclusiva di Super G alle Finali di Coppa del Mondo ad Are, Lara Gut è uscita di pista dopo poche curve, lasciando la via libera a Tina Weirather, che ha così conquistato - per la seconda volta di fila - il globo di cristallo di specialità, pur concludendo "solo" sesta.

A vincere la sfida odierna è stata l'italiana Sofia Goggia, mentre la miglior svizzera è stata Michelle Gisin, arrivata quarta.