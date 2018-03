Scott Blackmund lascia la presidenza

Scott Blackmun, presidente del comitato olimpico degli Stati Uniti, si è dimesso travolto dall'onda della campagna #MeToo, dopo le critiche su come l'organizzazione ha gestito lo scandalo degli abusi sessuali nella ginnastica americana. L'annuncio è stato dato dallo stesso comitato olimpico, che ha citato problemi di salute. Ma l'accusa mossa da più parti a Blackmun è in particolare quella di essere stato riluttante a intervenire nella vicenda che ha portato a diverse condanne verso l'ex trainer della nazionale di ginnastica Larry Nassar. Due senatori americani e un gruppo di 30 fra ex olimpionici e atleti ne hanno chiesto le dimissioni, dopo che il Wall Street Journal aveva riportato che il comitato non era intervenuto su Nasser, nonostante avesse appreso nel 2015 che alcune ginnaste erano vittime di possibili molestie.

(Ats)