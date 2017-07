A Spielberg è Bottas il più veloce

Partito in pole position, il finlandese ha fatto suo il GP d'Austria, davanti a Vettel e Ricciardo. Quarto posto per Hamilton, che perde ulteriore terreno nella classifica piloti.

A Spielberg, sul Red Bull Ring, il finlandese Valtteri Bottas si è dimostrato il più veloce di tutti. Il pilota della Mercedes ha infatti conquistato il GP d'Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1, anticipando il tedesco della Ferrari, Sebastian Vettel, e l'australiano della Red Bull, Daniel Ricciardo. Quarto posto per un comunque positivo Lewis Hamilton. Il britannico, partito dall'ottava posizione in seguito alla penalizzazione di cinque piazze dovuta alla sostituzione del cambio, ha salvato il salvabile in una giornata difficile in partenza. Rispettivamente terz'ultimo e penultimo posto, infine, per le Sauber di Pascal Wehrlein e Marcus Ericsson.

Nella classifica piloti, Hamilton ha però perso qualche punto nei confronti di Vettel, che ora conta 20 punti di vantaggio sul britannico (171 a 151).

(Red)