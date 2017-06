Bacsinszky approda ai quarti del Roland Garros

Per la terza volta consecutiva Timea Bacsinszky approda ai quarti di finale del Roland Garros. Sulla terra parigina la losannese ha infatti sconfitto la forte statunitense Venus Williams (numero 11 al mondo) grazie a una prestazione solida.

Il match era iniziato nel migliore dei modi per la svizzera, avanti per 5-1 nel primo set. Incredibilmente l’americana è riuscita a rientrare in partita, portando la frazione al tie break e imponendosi per 5-7.

Nonostante il cedimento iniziale, Timea ha saputo tirare fuori tutta la propria grinta, aumentando notevolmente il ritmo e non lasciando scampo alla Williams nelle due seguenti frazioni, chiusesi piuttosto velocemente per 6-2 6-1.

Nei quarti Bacsinszky affronterà la francese Mladenovic, giustiziera della campionessa in carica Muguruza.

(Red)