Federer estromesso dagli US Open

Il tennista di Basilea è stato sconfitto dall'argentino Juan Martin Del Potro per 7-5 3-6 7-6 (10/8) 6-4 in 2h54' ai quarti di finale.

Juan Martin Del Potro (28) ha infranto le speranze di Roger Federer (3) e di tutti i suoi fans che il tennista di Basilea potesse alzare in questa stagione un'altra coppa vinta in un Grande Slam. L'argentino lo ha infatti estromesso dagli US Open battendolo per 7-5 3-6 7-6 (10/8) 6-4 in 2h54' ai quarti di finale.

Il 36enne svizzero ha purtroppo fatto troppi errori, mentre Del Potro si è mostrato solido ed è riuscito a sfruttare appieno tutte le occasioni che ha avuto.