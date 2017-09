Federer non lascia scampo a Lopez

Agli US Open avanza agli ottavi di finale senza troppa fatica e batte l'avversario in tre set. Anche il numero 1 Nadal passa il turno, faticando in avvio di match.

Roger Federer, nella notte, ha avuto la meglio di Feliciano Lopez (n° 35 dell'ATP), che in carriera ha così battuto 12 volte su 12. Il tennista svizzero ha fornito una prestazione solida e ha battuto l'iberico in modo piuttosto chiaro per 6-3, 6-3, 7-5. Negli ottavi di finale affronterà Kohlschreiber contro il quale ha vinto undici volte su undici.

Da parte sua Rafa Nadal ha faticato un po' di più per sbarazzarsi dell'argentino Leonardo Mayer, che arriva direttamente dalle qualificazioni. Lo spagnolo, numero 1 del ranking, ha vinto ma lasciando sul campo un set per 6-7, 6-3, 6-1, 6-4.