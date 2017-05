Federer non parteciperà al Roland Garros

Il nostro tennista non andrà a Parigi per disputare il secondo Grande Slam dell'anno. Vuole concentrarsi sull'erba e sul cemento.

Roger Federer non andrà a Parigi per disputare il secondo Grande Slam dell'anno. Il basilese, contrariamente a quanto aveva detto nelle scorse settimane, ha infatti deciso di non partecipere al Roland Garros, che è in programma dal 28 maggio all'11 giugno. E questo perché non avendo ancora giocato nessun match sulla terra quest'anno, ritiene più giudizioso concentrarsi sui tornei sull'erba e sul cemento che inizieranno più tardi.