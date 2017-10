Federer trionfa a Shanghai

Il supercampione del tennis elvetico Roger Federer ha messo a segno un altro colpo da maestro. Stamane ha infatti battuto in due set il suo eterno rivale, lo spagnolo Rafael Nadal, nel Masters 1000 di Shanghai, col punteggio di 6-4 6-3, vincendo così a Shanghai l'ennesimo torneo della sua incredibile carriera. La superiorità dell'asso basilese, 36enne, è emersa fin dalle prime battute, mentre Nadal non è sembrato affatto in forma.

Si tratta della quarta vittoria per Federer in altrettanti scontri diretti quest'anno. In precedenza si era imposto nella finale degli Australian Open, negli ottavi di Indian Wells e nella finale di Miami. Ormai King Roger non teme più il numero uno del mondo. Finalmente!

Il prossimo appuntamento, nel calendario del renano, è in programma tra una settimana: Federer sarà infatti di scena agli Swiss Indoors della sua Basilea, dove tutti aspettano (già) un nuovo capitolo dell'eterna sfida con Nadal.

(Red)