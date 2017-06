Timea Bacsinszky saluta Parigi

La tennista rossocrociata è stata battuta nella semifinale del Grande Slam dalla lettone Jelena Ostapenko per 7-6 (7/4) 3-6 6-3.

Timea Bacsinszky (31) si è arresa a Jelena Ostapenko (WTA 47) e non si giocherà la finale del Roland Garros di Parigi. La tennista rossocrociata è stata battuta in semifinale per 7-6 (7/4) 3-6 6-3.

Da sottolinea che la 20enne Ostapenko è la prima lettone a qualificarsi per una finale di un Grande Slam nell'era open.

(Red)