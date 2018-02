Ufficiale: Federer è il numero 1

A sancirlo definitivamente le nuove classifiche ATP e WTA pubblicate oggi, che vedono il 36enne di Basilea in vetta grazie ai suoi 10'105 punti contro i 9'760 di Nadal.

Da oggi è davvero ufficiale: Roger Federer è il nuovo numero 1 della classifica ATP. L'ufficialità arriva dalla pubblicazione delle nuove classifiche ATP e WTA, che vedono appunto il 36enne di Basilea in vetta, grazie alla vittoria contro Robin Haase nei quarti di finale del torneo di Rotterdam (torneo che poi ha vinto) che gli ha garantito il sorpasso su Rafael Nadal.

King Roger detiene 10'105 punti contro i 9'760 punti del tennista spagnolo.

Dietro di loro si piazza, ma a grande distanza, Marin Cilic (3), che ha solo 4'960 punti. Entra nella "top 10" il sudafricano Kevin Anderson (9), mentre Stan Wawrinka rimane stabile in 13ma posizione.

Per quanto riguarda le donne, rimane in testa alla classifica WTA la danese Caroline Wozniacki. Migliore svizzera è Timea Bacsinszky (42), davanti a Belinda Bencic (73). In questo caso, nella "top 10" torna Petra Kvitova, passata dalla 21ma alla 10ma posizione.

(Red/Ats)