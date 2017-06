Un super Wawrinka vola in finale

È l'elvetico Stan Wawrinka (ATP 3) il primo finalista del Roland Garros 2017. Il vodese ha infatti superato il numero uno al mondo, lo scozzese Andy Murray, nella semifinale del torneo parigino, dopo una maratona durata quattro ore e mezza. Il 32enne rossocrociato ha avuto la meglio sul suo rivale - nella rivincita del match dello scorso anno, quando allo stesso stadio dello Slam francese fu però Murray ad imporsi - in cinque set, con il punteggio finale di 6-7 (6/8) 6-3 5-7 7-6 (7/3) 6-1. Dopo aver fallito l'allungo nel primo set (poi perso) ed essersi lasciato sfuggire di mano anche il terzo, il vodese non si è perso d'animo e ha portato la partita all'ultimo set grazie a un brillante tie-break nella quarta frazione. Wawrinka da lì in poi ha elevato ulteriormente il proprio livello, rubando la battuta a Murray per ben quattro volte nell'ultimo e decisivo set.

Wawrinka torna dunque in finale al Roland Garros, dopo quella vinta due anni orsono, nel 2015. Nell'ultimo atto affronterà il vincente della seconda semifinale, che vede opposti lo spagnolo Rafael Nadal (ATP 4) e l'austriaco Dominic Thiem (ATP 7).

(Red)