10mila firme per più controlli sui camion

L'iniziativa delle Alpi a inviato alla Cancelleria federale il suo appello per più controlli sul traffico pesante in transito.

Con un'azione creativa l'Iniziativa delle Alpi ha inoltrato oggi alla Cancelleria federale a Berna il suo appello per più controlli del traffico pesante. Nella petizione 10'398 persone chiedono alla Consigliera federale Doris Leuthard di intensificare i controlli dei camion in transito dalla Svizzera. I controlli sono un elemento importante della politica di trasferimento, poiché assicurano gli standard di sicurezza per i trasporti stradali, in modo che vi siano condizioni di concorrenza eque fra strada e ferrovia.

Quasi un terzo degli autocarri controllati nel Canton Uri nel 2016 presentava difetti tecnici, eccessi di peso o infrazioni alle norme di lavoro e riposo degli autisti. Non di meno, sempre ancora solo meno del quattro per cento dei trasporti di merce su strada attraverso le Alpi è sottoposto a un controllo. Questa situazione deve cambiare! Perciò in maggio l'Iniziativa delle Alpi ha lanciato l'appello «trasferire con la sicurezza». 10'398 persone l'hanno firmato su carta o online.



«Senza condizioni di mercato eque non c'è un trasferimento sulle rotaie», ha affermato Jon Pult, Presidente dell'Iniziativa delle Alpi, in occasione della consegna dell'appello. «La popolazione si è espressa, ora spetta a Doris Leuthard e al Parlamento mantenere le promesse fatte anni fa e ripetute più volte. Ne va della sicurezza sulle nostre strade e della salute delle persone».