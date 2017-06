120 mila firme per il congedo paternità

Piace l'iniziativa per l'introduzione di 4 settimane di congedo retribuito per i neo papà. Le sottoscrizioni saranno consegnate alla Cancelleria federale nel corso dell'estate.

Ha raccolto 120 mila firme l'iniziativa lanciata dalla confederazione sindacale Travail.Suisse e da altre organizzazioni con l'obiettivo di introdurre un congedo paternità flessibile, della durata di quattro settimane. È quando ha indicato oggi in un comunicato l'associazione "Vaterschaftsurlaubetzt!" (Congedo paternità subito!). Adrian Wüthrich, coordinatore della campagna per la raccolta delle firme e presidente di Travail.Suisse, ha spiegato all'ats che l'iniziativa ha suscitato tra la popolazione vivo interesse. Le sottoscrizioni saranno consegnate alla Cancelleria federale nel corso dell'estate.

La proposta per l'introduzione di 20 giorni di congedo retribuito per i neo papà è stata lanciata nel maggio dello scorso anno dopo che in aprile il Consiglio nazionale aveva respinto di misura (97 voti a 90) una iniziativa parlamentare dello stesso tenore presentata dal deputato grigionese Martin Cardinas (PPD): in quell'occasione era stata chiesto un congedo generalizzato di due settimane per costi complessivi stimati in 200 milioni di franchi.

Attualmente, scrive "Vaterschaftsurlaub jetzt!", solo le grandi aziende hanno le risorse necessarie per garantire il congedo paternità: le piccole e medie imprese non hanno i mezzi e i dipendenti devono accontentarsi di un solo giorno di assenza dal lavoro, oppure di un periodo di licenza non retribuito. Tutto ciò è ingiusto, afferma nel comunicato la vicepresidente Clivia Koch: "è necessaria una soluzione nazionale per tutti i lavoratori e per tutte le aziende".

L'associazione "Il congedo paternità, subito!" intende modificare l'articolo 116 della Costituzione federale in cui viene specificato che la "Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità e la paternità". Oltre a Travail.Suisse, la proposta è sostenuta da 140 organizzazioni, tra cui Alliance F (Alleanza delle società femminili svizzere), männer.ch (sodalizio che raggruppa gli uomini e i papà) e Pro Familia.

(Ats)