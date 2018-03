2,3 miliardi per le strade nazionali

L'avvio dei lavori per la realizzazione del centro di controllo per il traffico pesante a Giornico e di opere lungo l'autostrada A2 tra Monte Ceneri e Bellinzona Sud figurano nella lista approvata oggi per il 2018 dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). In totale sono a disposizione 2,3 miliardi di franchi, di cui 380 milioni destinati alla manutenzione ordinaria.

Il parlamento, ricorda una nota odierna del DATEC, ha stanziato 1,454 miliardi, attinti dal Fondo FOSTRA per lavori di sistemazione e manutenzione delle strade nazionali in esercizio.

Tra i lavori che verranno avviati figurano, oltre al Centro di Giornico e al tratto autostradale Monte Ceneri-Bellinzona Sud, la realizzazione della tangenziale est di Basilea.

Altri finanziamenti serviranno al proseguimento di lavori in corso, come il risanamento sulla A2 della galleria del Belchen (SO/BL) e, sempre sull'A2, del tratto tra Quinto e Airolo.

Per l'anno corrente sono disponibili 175 milioni per progetti finalizzati a decongestionare la rete. I fondi saranno investiti in gran parte nell'ampliamento a sei corsie della circonvallazione nord di Zurigo (A1).

I lavori del 2018 si basano sul nono programma pluriennale per il completamento della rete, varato dal governo nel 2016, e consistono sostanzialmente nella prosecuzione dei progetti già avviati, come l'A9 nell'Alto Vallese o la nuova Axenstrasse nei Cantoni di Svitto e Uri. Fra i principali lavori conclusivi, invece, sono previsti quelli sulla "Transgiurassiana" nei Cantoni di Berna e Giura e sul ramo est della circonvallazione di Bienne (BE).

In tutto sono a disposizione 290 milioni, provenienti dal Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) entrato in funzione questo gennaio. Le quote più consistenti sono assegnate al Vallese (147 milioni), Berna (43), Giura (15), Svitto (15) e Uri (5).

