250 mio per l'edilizia abitativa di utilità pubblica

L'iniziativa popolare "Più abitazioni a prezzi accessibili" è da respingere e nel contempo va stanziato un credito di 250 milioni di franchi a favore dell'edilizia abitativa di utilità pubblica. Questa la posizione, già nota, del Consiglio federale sul tema, ribadita nel messaggio concernente il testo adottato oggi.

Gli interventi sul mercato domandati dall'iniziativa non sono né necessari né realistici, precisa il governo in un comunicato. Già il 25 gennaio 2017, l'esecutivo, sollevando le stesse questioni, si era espresso in modo sfavorevole.

Nella sua seduta odierna, ha anche confermato che sottoporrà al parlamento un decreto federale a proposito di un tesoretto da 250 milioni da devolvere per aumentare la dotazione del fondo di rotazione per l'edilizia abitativa di utilità pubblica. Lo scopo è permettere a quest'ultima di mantenere a lungo termine l'attuale quota di mercato del 4-5%. La proposta era stata avanzata nel corso dello scorso anno.

Stando al Consiglio federale, non è pensabile che almeno il 10% delle abitazioni di nuova edificazione siano di proprietà dei committenti di utilità pubblica, come vuole l'iniziativa. Anche i diritti di prelazione e la richiesta di adottare misure per impedire la perdita di abitazioni a pigione moderata non sono conciliabili con i principi dell'economia di mercato. L'attuazione dei provvedimenti contenuti nel testo rappresenterebbe inoltre un onere finanziario eccessivo per Confederazione e Cantoni.

Dal credito di 250 milioni, si prevede di trasferire al fondo di rotazione singole rate per dieci anni a partire dal 2020. Esso è stato accolto positivamente da gran parte dei partecipanti alla procedura di consultazione, ricorda il governo. Il parlamento potrà mettere a preventivo ogni anno le risorse da versare in base al fabbisogno.

Tramite il fondo vengono concessi mutui rimborsabili che fruttano interessi per la costruzione e il rinnovo di alloggi a prezzi moderati. Il volume di promozione previsto comprende 1500 abitazioni all'anno.

(Ats)