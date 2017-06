600 ticinesi a Sachseln

Oltre 600 ticinesi sono da questa mattina a Sachseln per un pellegrinaggio diocesano in occasione del 600esimo dalla nascita di San Nicolao, patrono della Svizzera. Il vescovo Lazzeri ha presieduto la Santa Messa, alle 10.30, nella chiesa di Sachseln, davanti all'urna contenente le spoglie del Santo. La Guardia Svizzera pontificia ha messo a disposizione per l'occasione un picchetto d'onore composto da 4 guardie. A Sachseln si sono pure aggregati al pellegrinaggio molti scout del gruppo delle sezioni cattoliche del Ticino. Gli scout erano già ieri in zona e questa mattina presto, sono arrivati a piedi da Stans a Sachseln. La giornata prosegue con la visita ai luoghi di San Nicolao, in particolare l'eremitaggio del Ranft. In pomeriggio ci sarà la recita dei vespri nuovamente nella chiesa parrocchiale. In serata è previsto il rientro in Ticino.

(RED)