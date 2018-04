"Accordi con società invece di processi"

Il procuratore della Confederazione Lauber vorrebbe poter concludere dei patteggiamenti all’americana con le aziende che finiscono sotto inchiesta in Svizzera invece di trascinarle in tribunale.

Il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber vorrebbe poter concludere accordi con le società perseguite, invece di trascinarle davanti a un tribunale, come avviene negli Stati Uniti. La sua proposta figura nella consultazione sulla revisione del Codice di procedura penale.

"Oggi i procedimenti durano troppo e sono difficili da gestire. Propongo di poter concludere accordi con le aziende", afferma Lauber in un'intervista pubblicata oggi da Le Matin Dimanche e dalla SonntagsZeitung.

La Svizzera, rileva, è sede di molte società commerciali e "abbiamo bisogno di una risposta penale adeguata" e di "nuovi strumenti per i casi più importanti di corruzione e riciclaggio di denaro". Con un accordo si potrebbe far pagare all'azienda perseguita un indennizzo esigendo che prenda misure affinché le infrazioni non si riproducano. In cambio, i procedimenti verrebbero abbandonati.

