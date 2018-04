Ai turisti piacciono i nostri mezzi pubblici

Nel 2017 i viaggiatori stranieri hanno speso il 17,5% in più per i titoli di trasporto Swiss Travel System; a far registrare la cifra d'affari più alta è stato il mercato sudcoreano.

Anche nel 2017 è cresciuta la popolarità dei mezzi pubblici svizzeri fra i turisti. Rispetto all'anno precedente, i viaggiatori stranieri hanno speso il 17,5% in più per i titoli di trasporto Swiss Travel System, indicano oggi in una nota le FFS.

Il fatturato è dunque aumentato fino a superare di poco i 122 milioni di franchi, risultando raddoppiato se paragonato alla cifra del 2011. Questo incremento, specifica il comunicato, è da attribuire soprattutto ai turisti provenienti dai Paesi asiatici e dagli Stati Uniti.

Tra i fattori trainanti di questo successo spicca lo spostamento continuo dal turismo di gruppo a quello individuale. Chi viaggia apprezza in particolar modo il comfort - spiegano le FFS - e l'accesso semplice ai trasporti pubblici elvetici, così come l'orario cadenzato affidabile e la praticità con cui si possono acquistare i biglietti.

A far registrare la cifra d'affari più alta nel 2017 è stato, con un notevole balzo in avanti di oltre il 40%, il mercato della Corea del Sud, seguito da Cina, India e Usa. Al quinto posto la Gran Bretagna, con il primato delle vendite in Europa.

Swiss Travel System è una società di marketing con sede a Zurigo fondata nel 2011 dalle FFS, da altre cinque aziende ferroviarie turistiche e da Svizzera Turismo. Essa riunisce, gestisce e commercializza l'offerta dei trasporti pubblici della Confederazione all'estero.

(Ats)