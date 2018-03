Airbnb per inquilini: "Follia"

di Andrea Bertagni

Comunque vada, sarà un “no” grande come una casa. Renata Galfetti, segretaria della Camera ticinese dell'economia fondiaria (Catef) - l’associazione che riunisce i proprietari immobiliari in Ticino - ha un diavolo per capello. La proposta, perché di proposta per ora si tratta, del Consiglio federale di concedere agli inquilini il diritto di sublocare (affittare) a terzi i propri locali o parti di essi a scopi turistici su piattaforme online, come Airbnb, non sta, secondo Galfetti, né in cielo, né in terra. All’origine del rifiuto un insieme di motivi. Il primo di questi è sicuramente «che il proprietario sarebbe all’oscuro di chi viene e va dal suo immobile, senza contare i problemi d’impatto relativi all’affluenza sugli altri inquilini». Non meno problematico sarebbe poi «il cambiamento di destinazione del bene locato, che di fatto diventa di uso commerciale, ma senza sottostare a tutto quell’insieme di regole, a cui invece sottostanno gli alberghi». Ecco perché, in pratica, «si tratterebbe di una concorrenza perversa». Anche perché «è chiaro che non ci sarebbe storia - rileva Galfetti, immaginandosi, non a torto, una possibile “esplosione” del fenomeno - tutti andrebbero negli Airbnb e nessuno negli hotel», essendo i primi molto più a buon mercato dei secondi, anche nel caso venissero affittati dagli inquilini.

Per spiegarlo, Galfetti prende carta e penna. «Oggi la sublocazione con il permesso del proprietario è concessa all’inquilino che deve andarsene dal bene locato per forza maggiore e che prima o poi torna - spiega l’esperta - è pensata insomma per evitare all’inquilino una doppia pigione». In questo senso «la sublocazione ha durata annuale e la sua pigione può essere rincarata al massimo del 10% a beneficio dell’inquilino». Questo surplus, specifica Galfetti, è visto a garanzia, ad esempio, del mobilio presente nell’appartamento. Ebbene, continua la segretaria della Catef, tutto questo ci porta a dire che «un appartamento con un affitto di 1.200 franchi potrebbe tranquillamente essere sublocato su Airbnb a 50,6 franchi al giorno».