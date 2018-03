Aldi ritira la mini friggitrice "Ambiano"

La catena di negozi ha ritirato il prodotto in quanto in casi isolati c'è il rischio di un errore elettrico che potrebbe causare l'autocombustione della friggitrice.

La catena di negozi ALDI SUISSE richiama la mini friggitrice "Ambiano" in quanto "sussiste un certo pericolo d'incendio". Il prezzo d'acquisto sarà rimborsato ai clienti, fa sapere ALDI in una nota.

In casi isolati c'è il rischio di un errore elettrico che potrebbe causare l'autocombustione della friggitrice, del fornitore Petermann GmbH & Co. KG, vendute in tutti i negozi della catena.

(Ats)