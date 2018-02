Alimentari troppo cari, Coop non ci sta

I prodotti Nestlé sono troppo cari e Coop non ci sta. Secondo quanto anticipato dalla RSI, il grande distributore svizzero ha infatti annunciato di sospendere le ordinazioni di 150 prodotti della multinazionale dell'alimentazione.

A pensarla come Coop, anche l'alleanza europea dei maggiori commercianti al dettaglio - AgeCore - la quale boicotterà i prodotti Nestlé nei supermercati Conad in Italia, Edeka in Germania e Intermarché in Francia. Chiesta una riduzione dei prezzi.

(Red)