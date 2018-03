Allarme bomba nel tunnel del Bözberg

Il tunnel del Bözberg sull'autostrada A3 nel canton Argovia è stato chiuso al traffico stamattina presto per due ore per un falso allarme. Un uomo che appariva "psichicamente strano", rimasto bloccato nella galleria con la sua auto in panne, sosteneva che nella vettura c'era una bomba.

Il conducente, un francese di 41 anni non domiciliato in Svizzera, è stato fermato dalla polizia. L'uomo - indica quest'ultima in una nota - ha utilizzato verso le 6:45 il telefono collegato alla centrale d'allarme, sostenendo che si era dovuto fermare nella galleria perché aveva un ordigno in auto.

Le forze dell'ordine hanno bloccato il tunnel in entrambe le direzioni per gli accertamenti del caso. L'interruzione è durata fino alle 8:45 e ha provocato rallentamenti e colonne.

(Ats)