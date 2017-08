Anche Denner ritira le uova importate

Dopo lo scandalo delle uova contaminate, anche il dettagliante in via precauzionale ha deciso di rimuovere le uova contaminate. Non sussistono pericoli per la salute.

Anche la Denner prende delle misure dopo lo scandalo delle uova contaminate da tracce dell'insetticida Fipronil. Stando a un comunicato diffuso in serata, il dettagliante ritira in via precauzionale dai suoi punti vendita tutte le uova importate, "pur non sussistendo alcun pericolo per la salute".

Sono interessate dal ritiro le "uova importate da allevamento all'aperto, 10 pz da +53g", le "uova importate Denner da allevamento al suolo, 15 pz. da +53g", nonché le "uova da picnic Denner importate da allevamento al suolo, 10 pz. da +52g".

I clienti sono invitati a restituire i prodotti indicati presso i punti vendita Denner. Possono pure rivolgersi al Servizio consumatori del dettagliante (tel. 0848 99 66 33) o a quello della Comunicazione aziendale (tel. 044 455 11 51) oppure all'indirizzo e-mail medien[at]denner[dot]ch. Negli scorsi giorni anche Migros, Coop e Aldi Svizzera avevano ritirato dalla vendita a titolo precauzionale tutte le uova importate.

(Ats)