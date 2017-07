Andamento costante al centro di Rancate

Lo Stato Maggiore Cantonale Immigrazione ha comunicato i dati relativi l'occupazione nel mese di giugno del centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione semplificata in Italia di Rancate.

Mediamente il centro ha registrato un'occupazione di 19 persone, toccando un massimo di 38 persone sabato 10 giugno e un minimo di 6 persone martedì 13 giugno. Questi dati indicano un andamento costante dell'occupazione del centro rispetto ai mesi passati.

Lo SMCI comunicherà mensilmente questi dati al fine di informare la popolazione sulla tematica.

(Red)