Approvata la strategia contro i cyber-rischi

Per far fronte a questa minaccia, il Consiglio federale ha adottato una strategia nazionale, che stabilisce 7 obiettivi ripartiti su 10 campi d'azione molto diversificati.

I cyber-rischi sono ormai parte integrante del nostro quotidiano. Per far fronte a questa minaccia, il Consiglio federale ha adottato ieri la Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 2018–2022, avvalsasi della collaborazione dei Cantoni, del mondo economico e delle scuole universitarie.

La strategia stabilisce sette obiettivi ripartiti su dieci campi d'azione molto diversificati che comprendono lo sviluppo di competenze e conoscenze, la promozione della cooperazione internazionale e dei provvedimenti di cyber difesa adottati per rafforzare la gestione degli incidenti e delle crisi, come pure la collaborazione nel perseguimento penale dei cyber-reati e le misure di cyber difesa dell'esercito e del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

La nuova SNPC incarica inoltre la Confederazione a collaborare con il mondo economico per sviluppare standard minimi in materia di cyber sicurezza e di esaminare l'introduzione di obblighi di notifica per i cyber incidenti.

(Ats)