Appurata l'origine delle fiamme allo Schlüssel

L'incendio divampato ieri nello storico hotel Schlüssel in Franziskanerplatz, nel centro di Lucerna, è stato causato da olio che ha preso fuoco nella cucina al primo piano. Lo ha comunicato oggi la polizia lucernese aggiungendo che il pregiato soffitto di un'antica sala è stato salvato.

I pompieri sono riusciti a domare il rogo la scorsa notte: il personale dell'hotel era intervenuto subito per tentare di spegnere l'incendio, ma questo si era propagato attraverso la ventilazione, ha precisato la polizia. Un'inchiesta è in corso per stabilire come il fuoco abbia potuto estendersi così velocemente nei piani superiori.

Tutte le persone presenti nell'hotel, che è sotto protezione dei beni culturali, avevano potuto lasciare la struttura senza problemi e non vi sono stati feriti. I danni sono ingenti ma non ancora valutati.

La parte inferiore dell'edificio risale al 1545. Al primo piano si trova una sala gotica con un soffitto di valore storico. L'utilizzo della minore quantità di acqua possibile nell'operazione di spegnimento del rogo ha permesso di salvare l'ala più preziosa dell'albergo.

