Auto giù da un pendio, ferito un bimbo

L'incidente a Schlatt, nel canton Appenzello Interno: il padre del bambino si è allontanato dal veicolo che è finito in un prato 250 metri più sotto. Aperta un'indagine.

Un bambino di tre anni è rimasto ferito questa mattina dopo che l'automobile su cui si trovava da solo è scesa lungo un pendio irregolare, ha attraversato una strada e si è fermata in un prato a Schlatt, nel canton Appenzello Interno.

Il conducente, nonché padre del bambino, aveva sistemato il piccolo nel veicolo e voleva partire. Poiché però la batteria era scarica è sceso dall'automobile ed è andato a recuperare i cavi per avviarla. Al suo ritorno ha constatato che il veicolo era finito in un prato 250 metri più sotto, informa un comunicato odierno della polizia cantonale.

I genitori hanno estratto da soli il bimbo dall'abitacolo. La Rega lo ha poi elitrasportato all'ospedale pediatrico di San Gallo. La gravità delle ferite non è nota. Un'indagine è stata avviata per chiarire le cause del sinistro.

(Ats)