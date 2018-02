AutoPostale, Leuthard vuole un'inchiesta

La ministra ha detto che si sta valutando come procedere: "Serve chiarezza sulle responsabilità e poi si potranno valutare le conseguenze personali o giuridiche".

La ministra dei trasporti Doris Leuthard chiede un'inchiesta sul caso che ha travolto AutoPostale. Dopo che il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e la giustizia bernese si sono dichiari non competenti, il governo sta valutando se sia possibile passare tramite un'unità dell'Amministrazione.

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) non può occuparsi dell'indagine, poiché è già responsabile della sorveglianza, ha detto la consigliera federale in un'intervista pubblicata oggi dalla "Neue Zürcher Zeitung". Proprio l'UFT ha scoperto operazioni illecite - emerse durante la revisione dei conti di AutoPostale - per un totale di 78,3 milioni di franchi dal 2007 al 2015. Si tratta di sovvenzioni federali e cantonali ottenute con trucchi contabili.

"Considerando i numerosi punti di controllo non riesco a capire come la vicenda sia potuta arrivare così lontano", ha affermato la Leuthard. Per questo bisogna intervenire e imparare dagli errori commessi. Bisogna chiarire cosa sapessero i vertici di AutoPostale e quanto lo hanno saputo. "Serve chiarezza sulle responsabilità e poi si potranno valutare le conseguenze personali o giuridiche", ha detto ancora la ministra.

La Leuthard si aspetta i primi risultati delle indagini entro sei o otto settimane. È necessario agire velocemente anche a causa del danno alla reputazione. Al momento, per la direttrice generale Susanne Ruoff vige la presunzione di innocenza.

(Ats)