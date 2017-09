Berna, ritrovata la 14enne scomparsa

La giovane sparita da casa mercoledì da Utzingen rintracciata in Francia, nel dipartimento del Doubs. Era sola e al momento non risultano altre persone coinvolte.

La 14enne scomparsa da mercoedì da Utzigen, frazione di Vechingen nel canton Berna, è viva e sta bene. La polizia cantonale, come riporta il sito della RSI, ha reso noto sabato sera che la ragazza è stata ritrovata sana e salva dalle forze dell'ordine francesi nel dipartimento del Doubs. In quel momento era sola. Un comunicato precisa che non risultano elementi che inducano a ipotizzare un qualsiasi reato, ma non fornisce ulteriori dettagli per rispetto della giovane età della persona coinvolta. All'imponente dispositivo di ricerca, oltre a numerosi agenti, avevano partecipato anche specialisti di soccorso in montagna, unità cinofile, soldati, membri della protezione civile e pompieri. La popolazione aveva contribuito con numerose segnalazioni.

(Red)