Berna, tragico alterco nella notte

Un uomo ha perso la vita a causa delle ferite riportate in una rissa scoppiata nei pressi della stazione centrale. La Polizia ha fermato diverse persone.

Un uomo è morto questa mattina a Berna in seguito alle ferite riportate in una rissa scoppiata nella notte. Diverse persone sono state fermate. La polizia è stata allertata verso le 4.00 della presenza di una persona gravemente ferita nella zona del PostParc, nei pressi della stazione centrale, dove presumibilmente ha avuto luogo l'alterco.

"L'uomo ha dovuto essere rianimato", informa un comunicato odierno della polizia cantonale. Trasportato all'ospedale in condizioni critiche, è morto poco dopo. Il Ministero pubblico e le forze dell'ordine hanno aperto un'indagine per determinare le circostanze del dramma. Secondo la polizia, vi sono indizi sull'identità della persona deceduta, che però non è ancora stata formalmente identificata.

