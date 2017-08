Beznau 2 di nuovo in attività

Il reattore numero 2 della centrale atomica di Beznau (AG), disattivato venerdì alle 23 per un guasto nel settore non nucleare dell'impianto, è stato ricollegato questa mattina alla rete elettrica.

Il problema, una perdita di olio all'estremità di un cavo elettrico da 220 kV, è stato risolto e l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) ha dato il via libera per proseguire l'attività, indica il gestore Axpo.

La centrale Beznau 2, situata nel comune di Döttingen (AG), sarà ora riportata progressivamente alla piena potenza. La panne non ha mai comportato pericoli per la popolazione e l'ambiente, aggiunge l'azienda elettrica. Il blocco Beznau 1 è inattivo dal marzo del 2015, quando nell'ambito di una grande revisione erano emerse "irregolarità" nella struttura primaria di contenimento: 925 micro-fessure di 5-6 millimetri. Secondo Axpo le irregolarità sono state rilevate solo due anni fa ma risalgono al 1965, quando la cisterna sotto pressione del reattore fu realizzata in una fonderia francese. La rimessa in funzione è prevista per il 31 ottobre.

Il reattore numero 1, entrato ufficialmente in funzione il primo settembre 1969, è ritenuto l'impianto commerciale del genere più vecchio al mondo. Il numero 2, identico dal punto di vista della costruzione, ha iniziato a produrre elettricità nel dicembre 1971.

Il gruppo energetico Axpo ha lanciato una vasto programma di ristrutturazione delle due centrali, che dovrebbe consentire ai reattori di produrre elettricità in piena sicurezza ben al di là del 2020.

(Ats)