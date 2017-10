Bondo, presto il rientro a casa

Gli abitanti della zona verde di Bondo possono iniziare i preparativi per il rientro nelle loro case. Dopo il completamento della strada di accesso provvisoria, la verifica e la pulizia della canalizzazione, nonché le ultime riparazioni agli impianti di erogazione della corrente e dell’acqua, l’evacuazione di questa zona potrà finalmente essere revocata. Il tutto, fa sapere il Comune di Bregaglia, è previsto per sabato 14 ottobre, alle ore 08.00. A partire da questo momento si potrà di nuovo abitare normalmente negli edifici che si trovano nella zona verde.

Dal 21 ottobre verrà invece revocata gradualmente l’evacuazione di Spino e Sottoponte. La revoca graduale dipende dallo stato del ripristino delle infrastrutture. Il Comune informerà direttamente gli abitanti sull’andamento dei lavori sui loro fondi. L’evacuazione delle zone arancione, rossa e blu di Bondo permane almeno fino a circa metà novembre. Si potrà accedere a queste zone solamente quando il bacino di ritenzione sarà ampiamente svuotato e nel letto del fiume Maira ci sarà spazio a sufficienza per il materiale di eventuali future colate detritiche. Inoltre le infrastrutture per l’accesso, l’acqua, la canalizzazione e l’elettricità dovranno funzionare perfettamente.

Riapertura della nuova strada cantonale

Il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste del Cantone dei Grigioni ha decretato che la nuova strada cantonale H3b, la quale attraversa la galleria Promontogno e prosegue sul bacino di ritenzione, dovrà di nuovo essere transitabile per la fine di novembre. Prima verranno eseguiti dei lavori di riparazione che dureranno circa 3 settimane. La riapertura della strada prima dell’inizio della stagione invernale è un importante necessità della Bregaglia, dell’Engadina e della vicina Lombardia.

Lo sgombero del bacino di ritenzione può proseguire a pieno ritmo fintanto che il traffico di cantiere può circolare sulla nuova strada cantonale. Per usare in modo ottimale il tempo a disposizione fino alla sua riapertura, da oggi - lo ricordiamo - si lavora ogni giorno per 20 ore. I lavori notturni dureranno presumibilmente un mese.

Emanazione di una zona di pianificazione

Le colate detritiche che hanno raggiunto il fondovalle nella zona di Bondo hanno sollevato molti interrogativi sulla futura realizzazione delle opere di premunizione e sulla ricostruzione. Per questo motivo il Comune di Bregaglia ha emanato una zona di pianificazione per il territorio di Bondo, Promontogno, Sottoponte e Spino.

Non è ancora possibile determinare con esattezza l’ammontare complessivo dei danni. Si potranno stimare i danni alle case e alle aziende solamente quando gli specialisti potranno accedervi senza pericolo e le avranno sgomberate. Anche i danni alle infrastrutture del Cantone e del Comune non possono ancora essere quantificati.

La Catena della solidarietà, intanto, ha già raccolto all’incirca 5 milioni di franchi per Bondo e le frazioni vicine, il Patronato svizzero per i comuni di montagna dispone di 1.75 milioni di franchi tra fondi propri e donazioni e sul conto comunale per le donazioni sono già stati versati 2.8 milioni di franchi.

Divieto di accesso alle zone arancione, rossa e blu

Il Comune di Bregaglia segnala agli abitanti e ospiti che l’evacuazione delle zone arancione, rossa e blu del piano d’evacuazione, rimane in vigore anche dopo il 14 ottobre. Per queste zone come pure i perimetri dei due depositi e le loro strade di accesso, vige per ragioni di sicurezza il divieto di accesso secondo le disposizioni della Polizia del 7 settembre.

