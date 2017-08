Bregaglia, "ci sono anche altri dispersi"

Oltre alle 8 persone di cui abbiamo riferito questa mattina, potrebbero esserci altre 5-6 persone disperse in Bregaglia a seguito della frana staccatasi ieri mattina dal Pizzo Cengalo. Lo ha comunicato la polizia cantonale in una conferenza stampa oggi pomeriggio a Bondo (GR).

Alle 13.30 le forze dell'ordine hanno infatti ricevuto una segnalazione di un parente relativa a un altro gruppo di persone disperse, ha riferito Andrea Mittner, della polizia grigionese. Non è tuttavia chiaro se le persone fossero in zona e non si esclude neppure che fossero già ripartite.

Le ricerche avvengono sia sul terreno sia via aerea con l'impiego di 120 persone tra vigili del fuoco, polizia, militari, protezione civile e forze comunali. Si utilizzano al momento due elicotteri e cani da ricerca, oltre ad apparecchi per la localizzazione di telefoni cellulari e telecamere a infrarossi.

La presidente del Governo sul posto

Oggi la presidente del Governo retico, Barbara Janom Steiner, si è recata nella zona di Bondo per farsi un'idea delle proporzioni dei danni e per incontrare il sindaco Anna Giacometti. Ha quindi reso visita alla popolazione fatta evacuare e ha assicurato la piena solidarietà e il massimo sostegno possibile del Cantone nei confronti della popolazione stessa e del comune.

Janom Steiner è rimasta impressionata in modo particolare da quanto fatto in loco dalle forze d'intervento e di soccorso, le quali sono attive senza sosta e svolgono un lavoro eccezionale. Il Governo ringrazia tutte le forze d'intervento del Cantone, del comune e di altre organizzazioni così come tutte le altre persone intervenute per l'impegno esemplare. Inoltre la Presidente del Governo ha espresso la speranza che le persone disperse possano essere trovate quanto prima.

La più grande frana degli ultimi decenni

La stima del materiale che si è staccato dal Pizzo Cengalo trasformandosi nella frana devastante di ieri mattina si attesta a 4 milioni di metri cubi, ha chiarito ieri Martin Keiser dell'Ufficio foreste e pericoli naturali del cantone. Un altro milione di metri cubi di materiale è in movimento ma non si è ancora staccato dalla montagna. Il volume ha superato di tre volte quello della frana del 2011 facendo registrare il più grande evento franoso degli ultimi decenni nel territorio grigionese.

Nella vicina Italia, appena ricevuto l'allarme, è stata aperta la diga del lago di Villa di Chiavenna, per lasciar transitare senza pericolo di inondazioni quello che è un fiume di fango in piena".

Bondo isolato almeno fino a domani

Il paese di Bondo resterà isolato almeno fino a domani alle 10.00, ha riferito Mittner. Si temono infatti nuove colate di detriti in Val Bondasca. Fino ad allora, quando verrà fatta una nuova ricognizione della situazione, restano sfollate le 100 persone da Bondo e le altre 32 dalle vicinanze. La strada cantonale rimane chiusa.

(Red/Ats)