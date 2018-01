Burglind crea disagi in tutta la Svizzera

La tempesta a bloccato gran parte della Svizzera, mandando in tilt gran parte del traffico stradale, ferroviario e aereo a nord delle Alpi.

L'autostrada A1 è rimasta chiusa per oltre due ore oggi pomeriggio da Oensingen (SO) in direzione di Berna, a causa di diversi veicoli rovesciati sulla carreggiata dalle raffiche di vento e di una linea ad alta tensione che rischiava di cadere. Nessuno è rimasto ferito.

Le raffiche hanno fatto ribaltare tre camion e cinque furgoni, ha indicato la polizia cantonale solettese. Il traffico è stato deviato e ha subìto rallentamenti.

Disagi al traffico ferroviario

Grossi disagi alla rete ferroviaria svizzera a causa della tempesta Burglind: sul loro sito le FFS indicano che le linee perturbate o interrotte sono oltre venti. Tra di queste la Zugo-Arth Goldau, la Lucerna-Olten e la Basilea-Olten.

Anche il traffico per il Ticino è quindi interessato. La durata delle perturbazioni non è al momento prevedibile.

Voli cancellati

A causa della tempesta Burglind all'aeroporto di Zurigo sono stati cancellati stamani undici voli, dieci aerei hanno dovuto ripetere le operazioni di atterraggio e altri quattro velivoli sono stati deviati su altri aeroporti.

Sulle piste di Kloten (ZH) il vento ha raggiunto una velocità di 83 chilometri orari, ha detto all'ats un portavoce. Sulla cima dell'Uetliberg, la montagna di 870 metri che sovrasta la città sulla Limmat, sono stati raggiunti picchi di 154 chilometri all'ora.

La polizia cantonale zurighese ha ricevuto per tutta la mattinata centinaia di chiamate per alberi e rami caduti a terra e impalcature danneggiate. Gli alberi caduti hanno provocato anche l'interruzione temporanea di alcuni collegamenti ferroviari regionali e di bus. Ferme anche alcune filovie, come la centralissima Polybahn a Zurigo, e la teleferica che porta al Felsenegg.

A Stäfa, sulla rive destra del lago di Zurigo, degli alberi caduti hanno danneggiato una linea dell'alta tensione: alcune migliaia di abitazioni sono rimaste senza corrente, ha fatto sapere Axpo.

(Ats)