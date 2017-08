Caldo in Svizzera: è record

Il grande caldo di questi giorni ha spinto nel pomeriggio la colonnina di mercurio a toccare 36,9 gradi a Sion, temperatura record per quest'anno in Svizzera. Lo rende noto MeteoNews, elencando anche una serie di primati registrati in altre località della Svizzera orientale.

A Ginevra si sono per esempio raggiunti 36,5 gradi, come mai in agosto dal 2003. A Visp (VS) la temperatura ha invece eguagliato il precedente record assoluto del comune, 35,5 gradi. Un po' meno caldo nella Svizzera tedesca, con un picco massimo di 34 gradi a Othmarsingen (AG), e in Ticino, dove all'aeroporto di Lugano-Agno è stata registrata la medesima temperatura.

Notte tropicale

La scorsa notte è stata tropicale in Svizzera, con temperature che in diverse località sono rimaste sopra i 20 gradi. Sempre stando a MeteoNews il valore massimo, 26 gradi, è stato registrato dalla stazione di rilevamento di Mühleberg-Stockeren, nel canton Berna. Se all'inizio della settimana il caldo notturno aveva interessato soprattutto le regioni con influsso favonico, la scorsa notte una importante copertura di nuvole ha funto da cappa, impedendo la dispersione del calore. A farne le spese sono state le località a quote leggermente elevate e quelle ai bordi di grandi laghi. A Losanna la colonnina di mercurio non si è mai abbassata sotto 23,7 gradi, mentre a Lugano la temperatura di riferimento è stata di 22,5 gradi.

(Ats)