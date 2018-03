Cameraman sotto una valanga, è salvo

L'uomo è stato travolto dalla neve mentre effettuava delle immagini da solo; ieri era salito all'ospizio del Gran San Bernardo (VS) con una decina di persone e 10 cani.

Una persona è stata travolta stamani da una valanga staccatasi verso le 6 nella regione dell'ospizio del Gran San Bernardo (VS) ed è stata estratta in vita dalla massa nevosa. Nella regione è precipitato un elicottero: l'incidente, che non ha provocato feriti, sarebbe collegato con la valanga.

L'uomo investito dalla massa nevosa è un cameraman della televisione svizzerotedesca Tele M1 che con una decina di persone con dieci cani San Bernardo sono salite ieri all'ospizio e, secondo i piani, intendevano tornare al piano oggi. Lo ha riferito all'ats Claudio Rossetti, direttore della Fondazione Barry, dedicata al più famoso cane col marchio "Gran San Bernardo".

La persona sepolta dalla neve è stata rapidamente localizzata e ha potuto essere salvata. "Abbiamo udito le grida provenienti da sotto la neve", ha detto Rossetti. Il cameraman era partito solo verso il confine con l'Italia per raccogliere immagini dell'ospizio quando è stato sorpreso dalla valanga.

Nella stessa regione stamani è caduto un elicottero. "Fortunatamente non si deplorano feriti", ha riferito all'ats Steve Léger, portavoce della polizia cantonale. Apparentemente si tratta dell'elicottero che avrebbe dovuto trasportare la vittima della valanga.

(Ats)