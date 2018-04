Casse malati meno care per i giovani

Il Consiglio federale ha deciso di ridurre dal 2019 del 50% la compensazione dei rischi per chi ha fra i 19 e i 25. L'obiettivo è di ridimensionare l'onere per i genitori.

A partire dal 2019, i giovani adulti beneficeranno di una diminuzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Nel corso della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha infatti deciso di sgravare le famiglie riducendo del 50% la compensazione dei rischi per chi ha fra i 19 e i 25 anni.

La modifica della legge sull'assicurazione malattie (LAMal), approvata dalle Camere a seguito dell'accoglimento di due iniziative parlamentari, verrà posta in vigore il primo gennaio dell'anno prossimo, scrive oggi l'esecutivo. L'obbiettivo è quello di ridimensionare l'onere per i genitori, da cui spesso gli assicurati di questa fascia d'età, essendo ancora in formazione, dipendono finanziariamente.

Dal 2019 verranno dunque introdotte due misure. Oltre alla riduzione del 50% della compensazione dei rischi per i giovani adulti, aumenteranno i sussidi versati dai cantoni per i premi dei minorenni che vivono in economie domestiche a medio o basso reddito. Per questo secondo provvedimento però, è previsto un periodo transitorio di due anni, precisa il governo. Vi sarà tempo fino al 2021 per attuare il nuovo sistema e adeguare le disposizioni legali.

La compensazione dei rischi permette di ristabilire un equilibrio finanziario tra gli assicuratori malattie con molti assicurati giovani, in buona salute e generalmente meno costosi, e quelli con numerosi anziani, malati e di solito più gravosi.

Attualmente - ricorda il Consiglio federale - gli assicuratori versano due terzi dei premi dei giovani adulti a titolo di compensazione dei rischi e non sono quindi finanziariamente incentivati ad accordare loro ribassi, nonostante la legge lo preveda. Diminuendo questa partecipazione, dovranno sborsare meno nel fondo comune per questa categoria di assicurati e potranno ripercuotere questi risparmi (92 franchi al mese per persona) sui loro premi.

Questo sgravio sarà controbilanciato da un aumento della compensazione dei rischi per gli assicurati over 25, che potrebbero così vedersi incrementati i premi.

(Ats)