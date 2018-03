"A Cassis (che c'invita a cena) chiederei..."

Di serio ci sono la cena e le domande. Tutto il resto è un gioco. A cominciare dall’idea di domandare ai deputati ticinesi a Berna di fare una domanda al ministro Ignazio Cassis, visto che ieri sera la Deputazione è stata davvero ospite del direttore del Dipartimento degli Affari esteri in un noto ristorante della capitale. Tra il formale e l’informale, visto che comunque è stato il primo incontro tra i parlamentari e il consigliere federale, da quando questo ultimo è subentrato a Didier Burkhalter, ci siamo chiesti cosa avrebbero potuto dirsi tra una portata e l’altra.

Il primo a rispondere è il senatore PPD, Filippo Lombardi. «Gli chiederei come si possono sbloccare i rapporti con l’Unione europea in modo costruttivo per il nostro Paese», ci dice il consigliere agli Stati. «Inoltre mi piacerebbe sapere quale ruolo sta giocando la Svizzera nei conflitti mediorientali». Sulla stessa lunghezza d’onda, la vicepresidente del Nazionale, Marina Carobbio (PS). «Vorrei sapere cosa intende fare il nostro Paese per far sì che quello che sta succedendo in Siria e ad Afrin termini al più presto, perché il Consiglio federale è silente su questo tema».

Di tenore più europeo l’interrogativo di Giovanni Merlini, consigliere nazionale PLR. «Gli chiederei se ha sott’occhio la tempistica di alcuni dossier attualmente bloccati con l’UE, come l’accesso al mercato finanziario o i dazi agricoli, nell’ambito delle discussioni sull’accordo quadro: non vorrei infatti che su alcuni di questi, si perda il treno». Più rivolto alla controparte italiana il ragionamento del consigliere nazionale PPD, Fabio Regazzi. «Gli domanderei, se crede veramente nella volontà dell’Italia di sbloccare la situazione per quel che riguarda i vari temi che ci vedono coinvolti da anni, come l’accordo sui frontalieri».

(AN.B.)