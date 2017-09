Cassis: “Italianità perno su cui costruire”

di Moreno Bernasconi

Signor consigliere federale, quali sono stati i suoi primissimi sentimenti quando in aula è stata proclamata la sua elezione?

Gioia e sollievo. Gioia personale naturalmente; gioia e sollievo soprattutto per la Svizzera italiana poiché avevo paura di fallire l’obiettivo non tanto per me ma per questa pressione fortissima che avevo sulle spalle (si commuove…) di rappresentare la Svizzera di lingua italiana che voleva tornare in Consiglio federale dopo anni di assenza.

Ha mai dubitato di riuscire a farcela?

Costantemente. Ci sono stati dei momenti nei quali ero convinto che non ce l’avrei fatta, dei momenti in cui ero fiducioso e altri ancora in cui non riuscivo a capire se la strada stava andando in salita oppure in discesa. Ammetto che martedì sera, nell’ambiente febbrile della vigilia di ogni elezione in Governo all’Hotel Bellevue stracolmo di gente, ho avuto un momento in cui pensavo che non ce l’avrei fatta.

Leggi il resto dell'intervista sul GdP e l'e-paper