Centauro si rompe una gamba sul Bernina

Il motociclista ha urtato la parte posteriore di un'auto che gli ha tagliato la strada per compiere un'inversione di marcia, non essendosi accorta dell'arrivo del 48enne.

Un motociclista di 48 anni si è rotto una gamba in un incidente avvenuto ieri pomeriggio sul versante sud del passo del Bernina. Il centauro ha urtato un'auto che gli ha tagliato la strada per un'inversione di marcia, riferisce oggi la polizia cantonale grigionese.

Una automobilista di 55 anni stava scendendo verso Poschiavo quando, poco dopo le 14.45, in località La Rösa, 6 km sotto il passo, ha imboccato una strada alla sua sinistra con l'intenzione di compiere un'inversione di marcia. Nell'effettuare la manovra non ha visto che nella direzione opposta sopraggiungeva il motociclista.

Quest'ultimo, malgrado la frenata, ha urtato la parte posteriore dell'auto rompendosi un femore. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Samedan, in Alta Engadina.

