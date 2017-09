Chi prenderà il posto di Burkhalter?

Sfoglia la gallery

ore 8.03: iniziano i lavori presso l'Assemblea federale con il discorso del presidente dell’Assemblea federale Jürg Stahl che, dopo la lettura della lettera di dimissioni di Burkhalter, ha ricordato i passi politici del ministro liberale radicale

ore 7.30: Palazzo federale inizia a riempiersi. Sale l'attesa...

Il giorno tanto atteso è arrivato. Oggi tutti gli occhi sono puntati su Berna dove alle 8 prenderà il via la procedura per l'elezione del nuovo consigliere federale al posto del dimissionario Didier Burkhalter. Un'occasione d'oro per il Ticino che punta, con Ignazio Cassis, a tornare in Governo dopo ben 18 anni di assenza.

I lavori delle Camere riunite inizieranno con il discorso del presidente dell’Assemblea federale Jürg Stahl che ringrazierà il ministro uscente per il lavoro svolto in questi anni. Dopodiché sarà proprio il dimissionario a prendere la parola per il discorso di commiato.

Terminata questa fase protocollare, i consiglieri federali lasceranno la sala per permettere l’inizio delle procedure di voto da parte dei 246 parlamentari. Ricordiamo che è eleggibile chiunque abbia diritto di voto in Svizzera, anche se i candidati ufficiali, scelti dal PLR, sono il consigliere nazione ticinese e capogruppo alle Camere federali Ignazio Cassis, la sua collega vodese Isabelle Moret e il consigliere di Stato ginevrino Pierre Maudet.

Oltre ai tre PLR ci sono una dozzina di candidature "selvagge". Come accade in ogni elezione da parte dell'Assemblea federale, infatti, anche questa volta si sono quindi annunciati diversi semplici cittadini. Ma tutti coloro che al secondo turno ottengono meno di dieci voti sono automaticamente eliminati. È quanto dovrebbe capitare a tutti i candidati "selvaggi", tra i quali figura un ticinese di 74 anni.

(Red)