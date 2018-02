Cittadinanze da dichiarare

Un'iniziativa di Chiesa (UDC/TI) chiede trasparenza anche in Parlamento: "Con un passaporto dell’UE si ha una relazione di interessi che merita di essere portata a conoscenza".

da Berna Andrea Bertagni

Oggi i deputati del Parlamento federale dichiarano tutto: funzione e nome dell’azienda per cui lavorano; ruolo e denominazione dell’associazione a cui sono affiliati; nomi, cognomi e incarichi delle persone a cui danno un accesso privilegiato a Palazzo federale. Il motivo? Essere più trasparenti possibili. Tanto che ogni deputato del Parlamento svizzero sottostà alla legge federale sull'Assemblea federale, e più in particolare all’articolo 11, secondo il quale, ogni parlamentare, all'entrata in funzione e all'inizio di ogni anno, è tenuto a indicare le proprie relazioni di interesse.

Ed è in nome di questa trasparenza che il consigliere nazionale ticinese UDC, Marco Chiesa ieri ha depositato un’iniziativa per creare le apposite basi legali, in particolare nella legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) del 13 dicembre 2002 (Stato 1° marzo 2016), affinché vi sia trasparenza anche nelle cittadinanze di un parlamentare svizzero.

Oggi i deputati non sono infatti obbligati a dichiarare il possesso di una o più cittadinanze, oltre a quella elvetica. Anche se, Chiesa ne è convinto, «una seconda cittadinanza di un altro Paese apporta vantaggi e convenienze». Il parlamentare con un passaporto di un Paese dell'Unione Europea, spiega il consigliere nazionale UDC, al di là della sua facoltà di esprimere col suo voto preferenze elettorali o decidere di importanti votazioni popolari, beneficia dei privilegi di ambo i Paesi. «Si crea dunque così una relazione di interessi personali che merita di essere portata a conoscenza della popolazione alla stessa stregua, se non di più, delle attività associative magari pro bono».