Colonnine di ricarica sulle autostrade

Le stazioni di ricarica delle auto elettriche lungo le strade nazionali devono essere affidabili, facilmente fruibili e di qualità. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha illustrato oggi a Berna ai gestori interessati i dettagli della procedura di candidatura che si aprirà questa estate e attribuirà concessioni per una durata trentennale.

La forte domanda di possibili concessionarie ha spinto l'USTRA a porre sul tavolo i principali elementi richiesti, si legge in una nota odierna. La potenza di erogazione delle colonnine dovrà essere di almeno 150 kilowatt e l'energia provenire principalmente da fonti rinnovabili svizzere.

Dovranno inoltre essere presenti almeno i tre tipi di prese più comuni e dovrà essere possibile pagare sul posto, con le modalità più diffuse e senza registrazione o tessera cliente. Le società di gestione saranno infine tenute ad adeguare regolarmente l'offerta e i prezzi alle evoluzioni del mercato.

Le autorizzazioni non verranno concesse per singole ubicazioni ma a pacchetti: ciascuno comprenderà 20 aree di sosta. I criteri di assegnazione sono ancora al vaglio dell'USTRA, che li definirà nelle prossime settimane tenendo anche conto dei riscontri ricevuti.

I costi per predisporre livelli adeguati di erogazione in loco, stimati in media a mezzo milione di franchi per area, saranno prefinanziati dall'USTRA e rimborsati dai gestori in quote mensili. Il periodo di ammortamento previsto corrisponde alla durata di almeno due concessioni (quindi minimo 60 anni) per evitare che i costi ricadano unicamente sul primo gestore.

Le prime stazioni non entreranno in funzione prima del 2019 a causa dei lavori necessari all'infrastruttura elettrica, precisa l'USTRA. Lungo i 1850 chilometri della rete nazionale, sono 100 le aree di sosta adatte a ospitare gli erogatori. Gli spazi sono dotati di toilette, zone verdi, panchine e talvolta piccoli chioschi di ristorazione e, in quanto parte delle strade nazionali, rientrano nel demanio della Confederazione.

Al contrario, precisa l'USTRA, le 59 aree di servizio, di proprietà cantonale, sono provviste anche di distributori di carburante, ristoranti e negozi. In 24 di queste sono già attivi impianti di ricarica veloce, mentre in almeno altre 15 sono in corso i lavori preparatori o realizzativi.

(Ats)