Con il vento a favore, 900 chilometri in aliante

Il bernese Roland Bieri è partito da Blumenstein per arrivare fino a Briançon in Francia, passando le Alpi attraverso il passo del Forno, nei Grigioni.

Non è un record, ma è comunque un bel viaggetto: approfittando delle condizioni meteo eccezionalmente buone un bernese, Roland Bieri, ha percorso giovedì 908 chilometri in aliante.

Partito da Blumenstein (BE), vicino a Thun, ha varcato le Alpi attraverso il passo del Forno, nei Grigioni, per poi puntare su Briançon (Francia) e ritornare in seguito al suo campo di volo. Lo ha indicato oggi il gruppo volo a vela di Berna.

Il movimento è avvenuto nell'ambito di una specifica giornata mondiale, che vede i piloti confrontarsi sulla base dei dati trasmessi ogni quattro secondi dai loro apparecchi. Grazie all'enorme insolazione le Bieri ha potuto sfruttare al meglio le correnti ascensionali; ha inoltre avuto la fortuna di non incappare in temporali.

A livello mondiale Bieri è arrivato in decima posizione per la distanza percorsa, ha precisato all'ats un esponente del suo club aviatorio.

(Ats)