Confederazione, conti approvati all'unanimità

Il Consiglio nazionale ha approvato oggi, mercoledì, all'unanimità il conto 2016 della Confederazione, nonché i tre conti speciali (Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria, Fondo infrastrutturale e Regia federale degli alcool). I conti chiudono con un'eccedenza di 800 milioni di franchi, anziché con un deficit di 500 milioni come previsto dal preventivo.

Nonostante le maggiori entrate, il Consiglio federale prevede ulteriori misure di risparmio. A suo avviso, il risultato positivo è dovuto agli effetti generati dai tassi negativi. Senza i pagamenti anticipati dell'imposta federale diretta (IFD) e gli aggi sulle vendite di obbligazioni, il conto 2016 avrebbe chiuso con un deficit.

Attualmente, a chi paga l'IFD prima della scadenza viene corrisposto un interesse rimunerativo dello 0,25%. Ciò invita i contribuenti a pagare l'IFD volontariamente prima della scadenza. L'interesse è infatti superiore a quello applicato dalle banche. Proprio per evitare questo problema, il Dipartimento delle finanze (DFF) ha già comunicato che, almeno per il 2017, il tasso verrà azzerato.

Ieri anche il Consiglio degli Stati aveva adottato i conti all'unanimità.

Aggiunte al preventivo e tasso preferenziale IVA

Intanto al Consiglio nazionale è in corso il dibattito sul primo supplemento al preventivo 2017. Un primo credito aggiuntivo di 215 milioni servirà per coprire il danno che Berna subirà in seguito al ricorso alle fideiussioni per tredici navi (nove cargo e quattro cisterna) della flotta mercantile elvetica, che saranno vendute. Ulteriori 18 milioni saranno destinati ai costi supplementari causati dal ritardo del rinnovo totale delle applicazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (FISCAL-IT) che dovrebbero essere pronte entro la fine del 2018. Altro tema in agenda: il tasso preferenziale IVA (3,8%) di cui beneficia il settore alberghiero che giunge a scadenza a fine anno. In prima lettura il Nazionale ha proposto una proroga illimitata nel tempo, ieri gli Stati hanno chiesto di limitarla a 10 anni.

(Ats)