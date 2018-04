Confermato l'incontro tra Pompeo e Kim

Il presidente americano Donald Trump ha confermato oggi con un messaggio via Twitter l'incontro, avvenuto "la settimana scorsa", tra il direttore della Cia in attesa della conferma in Senato della sua nomina a segretario di Stato, Mike Pompeo, e il leader nordcoreano Kim Jong-un.

L'incontro "si è svolto senza difficoltà e si è creato un buon rapporto", ha scritto Trump: "Ora si lavora sui dettagli del summit. La denuclearizzazione sarà una grande cosa per il mondo, ma anche per la Corea del Nord!".

(Ats)