Conoscere la Svizzera in sella a una bici

Vivere la Svizzera in sella a una bicicletta: Svizzera Turismo dedica la sua campagna estiva agli amanti delle due ruote, con una serie di manifestazioni che promettono esperienze indimenticabili.

Già oggi un turista su cinque utilizza la bicicletta durante le sue vacanze estive in Svizzera. L'anno scorso sono stati circa 1,5 milioni i turisti che si sono messi in sella a una bicicletta. Bici comuni, elettriche, rampichini, bici da corsa: è soprattutto negli ambienti di montagna che la bicicletta sviluppa appieno le sue potenzialità. "Garantiamo le più intense esperienze in bicicletta al mondo", ha dichiarato oggi a Zurigo il direttore di Svizzera Turismo, Martin Nydegger, presentando il programma promozionale per l'estate.

Gli amanti delle due ruote hanno la possibilità di scegliere fra i percorsi ciclabili più interessanti e di prenotare pacchetti completi che comprendono anche le sistemazioni in albergo. Un programma speciale, intitolato "Ride the Alps", comprende una serie di eventi per esperienze ciclistiche indimenticabili: in giornate predefinite, i passi alpini sono chiusi al traffico motorizzato e accessibili soltanto ai ciclisti. Fra questi eventi figura ad esempio il Granfondo del San Gottardo, con il passaggio sul pavé della Tremola e con partenza ed arrivo ad Ambrì (il 22 luglio).

Per i turisti dei mercati più lontani considerati meno avvezzi all'uso delle due ruote è stata sviluppata un'offerta meno impegnativa, intitolata "First Bike Experience", che propone cinque itinerari di una giornata su strade considerate facili e calme.

I viaggiatori che si spostano in bicicletta apprezzano molto la possibilità di trovare alloggi adatti alle loro esigenze: per loro Svizzera Turismo propone dal 2016, in collaborazione con hotelleriesuisse, una selezione di 85 stabilimenti con il marchio "Swiss Bike Hotel".

(Ats)